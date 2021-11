La definizione e la soluzione di: È stato il primo italiano a passeggiare nello spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : LUCA PARMITANO

Curiosità/Significato su: e stato il primo italiano a passeggiare nello spazio proposto di passeggiare assieme per Roma ed egli rispose alla madre: «E dove vuoi andare a mostrarti con un nano?». Per compensare le carenze fisiche il giovane ...

