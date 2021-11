La definizione e la soluzione di: Sono fatti di mesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANNI

Curiosità/Significato su: Sono fatti di mesi I fatti del G8 di Genova sono stati una serie di eventi avvenuti nella città italiana di Genova a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio ...

