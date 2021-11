La definizione e la soluzione di: Le sono cari i nipoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NONNA

Curiosità/Significato su: Le sono cari i nipoti la migliore attrice protagonista sia per Anonimo veneziano (1970) sia per Cari genitori (1973), entrambi diretti da Enrico Maria Salerno. Rimasta precocemente ...

Altre definizioni con sono; cari; nipoti; sono ... pari nelle righe; sono installate in molti magazzini; sono fatti di mesi; sono sempre in vena; Comune della provincia di Chieti che ricorda un miracolo eucari stico; Punta tra i golfi di Castellammare e di cari ni; Se è cari co è intenso; Fu ucciso dai sicari di Marco Antonio presso Formia; Zio Paperone chiama così i suoi nipoti ni; Una nipoti na di Paperina; Fanno da baby sitter ai nipoti ni; L'isola dei pronipoti degli ammutinati del Bounty; Ultime Definizioni