La definizione e la soluzione di: Pianta omamentale con le foglie lucide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FICUS

Curiosità/Significato su: Pianta omamentale con le foglie lucide

