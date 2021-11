La definizione e la soluzione di: Ha per capoluogo Abha. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASIR

Curiosità/Significato su: Ha per capoluogo Abha Abha è una città dell'Arabia Saudita, capoluogo dell''Asir. Secondo il censimento del 2006 contava oltre 450.000 abitanti, sorge a 2.200 metri di altitudine ...

Altre definizioni con capoluogo; abha; Un capoluogo dell'Emilia; Era il capoluogo della Piccardia; La regione storica europea con capoluogo Breslavia; La provincia del Canada con capoluogo Winnipeg; La provincia araba con abha ; La provincia araba che comprende abha ; Ultime Definizioni