La definizione e la soluzione di: Fuggita dal carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EVASA

Curiosità/Significato su: Fuggita dal carcere fu sconfitto prima da Thor e in seguito da Iron Man. Dopo essere fuggito dal carcere grazie all'aiuto della Incantatrice e dell'Esecutore, fu nuovamente ...

Altre definizioni con fuggita; carcere; fuggita dalla patria; Si dice di occasione sfuggita , persa; Sfuggita come una notizia riservata; Come dire fuggita ; Isola sarda che ospitava un celebre carcere ; Scappare dal carcere ; Lo è il reato che prevede il carcere ; Scontano una pena in carcere ; Ultime Definizioni