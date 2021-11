La definizione e la soluzione di: Fornisce un olio di largo uso in profumeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BERGAMOTTO

Curiosità/Significato su: Fornisce un olio di largo uso in profumeria Opus; riuscirono a produrre un etanolo relativamente puro, da utilizzare per lo più nell'industria della profumeria. Fu in questo periodo che il vino venne ...

Altre definizioni con fornisce; olio; largo; profumeria; Il “musqué” fornisce una morbida pelliccia; Schermo che fornisce indicazioni al pubblico; fornisce verdura; fornisce l’assistenza al volo nel nostro Paese; I dolci con il tipico tremolio ; Leguminosa da olio di semi; L’olio d’oltre manica; Nelle auto c’è anche quello dell’olio ; Pesce piatto e largo ; E' aperto al largo ; Lo stato inglese al largo del Senegal; Farsi largo usando le articolazioni del braccio; Solvente venduto in profumeria ; Una polvere odorosa utilizzata in profumeria ; Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un'essenza usata in profumeria ; Vi si ricava una sostanza usata in profumeria e nella concia del tabacco; Ultime Definizioni