Soluzione 8 lettere : LANCIANO

Curiosità/Significato su: Comune della provincia di Chieti che ricorda un miracolo eucaristico lancianese) è un comune italiano di 34 132 abitanti della provincia di Chieti, in Abruzzo, centro più importante della Val di Sangro e meta di pellegrinaggi ...

