Soluzione 7 lettere : SOLINAS

Curiosità/Significato su: Christian, presidente della Regione Sardegna Christian Solinas (Cagliari, 2 dicembre 1976) è un politico italiano, presidente della Regione Sardegna dal 20 marzo 2019, segretario del Partito Sardo ...

