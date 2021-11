La definizione e la soluzione di: Col cromatico e l enarmonico è uno dei tre generi sui quali si basava l antico sistema musicale greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIATONICO

Curiosità/Significato su: Col cromatico e l enarmonico e uno dei tre generi sui quali si basava l antico sistema musicale greco invece i due intermedi erano mobili. I tetracordi si distinguevano in diatonico, cromatico e enarmonico. L'unione di due tetracordi formava un modo che ...

