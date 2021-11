La definizione e la soluzione di: Non esporsi, ripararsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RITRARSI

Curiosità/Significato su: Non esporsi, ripararsi sensibile la porta spesso ad esporsi a grossi rischi (come quando si perde sull'isola), ma anche a prendersi cura degli altri: non solo col piccolo Jack, ma ...

Ultime Definizioni