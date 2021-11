La definizione e la soluzione di: Il Marco Vipsanio che fece costruire il Pantheon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AGRIPPA

Curiosità/Significato su: Il Marco Vipsanio che fece costruire il Pantheon Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto. Fu fatto ricostruire dall'imperatore Adriano presumibilmente dal 112-115 fino al 124 d.C. circa, dopo che gli ...

Altre definizioni con marco; vipsanio; fece; costruire; pantheon; Fu ucciso dai sicari di marco Antonio presso Formia; Le hanno marco e Angelica; La regione nella cui bandiera appare il leone di san marco ; Il marco che condusse Bim bum bam; Il Marco vipsanio amico di Ottaviano Augusto; fece dono agli Stati Uniti della Statua della Libertà; fece ingelosire Polifemo; Del 63 fece ro parte Nanni Balestrini e Umberto Eco; __ Claudio Cieco: fece costruire la Via che univa Roma a Brindisi; __ Claudio Cieco: fece costruire la Via che univa Roma a Brindisi; In quello Nazionale non si deve costruire ; L’anfiteatro romano fatto costruire da Vespasiano; E' bene costruire su solide; Ultime Definizioni