Soluzione 3 lettere : ETA

Curiosità/Significato su: La e lunga in greco venne usata per la vocale lunga /e?/, e venne introdotta la lettera O (omega) per rappresentare la /??/ lunga. Nell'alfabeto greco vennero inoltre introdotte ...

