La definizione e la soluzione di: Era un sistema di reti per catturare uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARETAIO

Curiosità/Significato su: Era un sistema di reti per catturare uccelli Veneto e Toscana. Fino al 1968 venivano usati principalmente per la cattura degli uccelli con reti, pratica poi vietata con l'introduzione della legge 799/1967 ...

Altre definizioni con sistema; reti; catturare; uccelli; sistema frenante; Il sistema per auscultare ammalati molto lontani; Cellule del sistema nervoso; Adagiare, sistema re; Si ammassano nei sughereti ; Il risultato calcistico a reti bianche; Cambiano frati in preti ; Iniziali di Depreti s; Proibisce di catturare e uccidere gli animali; catturare ... l'attenzione!; Le tessono gli aracnidi per catturare le prede; Serve per catturare le farfalle; uccelli ... perforanti; uccelli : ornitologo = insetti : x; E’ formata da uccelli ni; Verbo degli uccelli che si cibano; Ultime Definizioni