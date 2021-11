La definizione e la soluzione di: Ex valuta della CEE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ECU

Curiosità/Significato su: Ex valuta della CEE standard monetario internazionale al quale ogni valuta potrebbe fare riferimento. Il corso delle valute varia di giorno in giorno, apprezzandosi o deprezzandosi ...

