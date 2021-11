La definizione e la soluzione di: La trasmigrazione dell anima da un corpo all altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : METEMPSICOSI

Curiosità/Significato su: La trasmigrazione dell anima da un corpo all altro si intende la rinascita dell'anima, o dello spirito di un individuo, in un altro corpo fisico, trascorso un certo intervallo di tempo dopo la sua morte ...

