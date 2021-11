La definizione e la soluzione di: Un tipo da non prendere sul serio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BUFFONE

Curiosità/Significato su: Un tipo da non prendere sul serio riflettono in continuazione su come convincere gli operatori sanitari a prendere sul serio la propria sofferenza. Il loro tono affettivo prevalente è la superficialità ...

Altre definizioni con tipo; prendere; serio; Un tipo di decorazione con mascherine traforate; Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti; Lo sharing è un tipo di noleggio; Un tipo di falco cacciatore; prendere allo sportello; Riprendere le scene di un film; Vi si entra per “prendere qualcosa”; prendere una breve pausa alla guida di un veicolo; E... al serio presso Bergamo; Un tessuto grigio, molto serio so; A causa della piena gli argini del serio sono stati erosi dalla vorticosa corrente; L'aeroporto di Bergamo: __ serio ; Ultime Definizioni