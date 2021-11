La definizione e la soluzione di: Il suo collo dà nome a un particolare tubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OCA

Curiosità/Significato su: Il suo collo da nome a un particolare tubo usata nei laringoscopi a lama intercambiabile prende il nome da Macintosh. Da Magill prendono il nome il più comune tipo di tubo ricurvo, così come le ...

Altre definizioni con collo; nome; particolare; tubo; Piega il collo a S quando vola; Ghiandolina del collo ; Al collo del birdwatcher; Quella di collo ... è pericolosa; Un nome che può precedere Grazia o Luisa; Altro nome delle Lipari; Il nome di Borsellino; Matematico svizzero che sviluppò la trigonome tria; Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti; particolare verso in poesia; Come certe aree marine di particolare interesse; Ricavato come il particolare dal generale; Imbarcazione con i tubo lari; tubo che consente di respirare sott'acqua; Fondo di tubo ; Il tubo ricurvo sul ponte di bordo; Ultime Definizioni