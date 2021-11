La definizione e la soluzione di: Sono uguali nei dadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DD

Curiosità/Significato su: Sono uguali nei dadi i dadi): quando 3 dei cinque dadi sono uguali. Ad esempio 3-3-3-5-2. 4 dadi uguali (punteggio dato dalla somma di tutti i dadi): quando 4 dei 5 dadi sono ...

Altre definizioni con sono; uguali; dadi; Non possono stare in due in un pollaio; sono pari nell udito; Quelli delle ruote non sono luminosi; Ci sono coniugi con o senza; Sono uguali nelle stagioni; Sono uguali nella gentaglia; Le Indiane le hanno uguali ; Sono uguali in trentina; Gli antichi lo usavano per un gioco simile ai dadi ; Palmipede che ricorda un gioco con i dadi ; Gioco con il tabellone e i dadi ; I dadi in geometria; Ultime Definizioni