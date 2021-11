La definizione e la soluzione di: Scarso in lunghezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CORTO

Curiosità/Significato su: Scarso in lunghezza Quando raggiunge il Konkordiaplatz la lingua ha raggiunto i 7 km scarsi di lunghezza. Nel suo punto massimo raggiunge i due km di larghezza, mentre a ...

Altre definizioni con scarso; lunghezza; Uno scarso verseggiatore; scarso negli sport, proprio imbranato; Caratterizza chi ha uno scarso quoziente intellettivo; Oggettino di scarso valore; Una misura di lunghezza inglese; Riduzione della lunghezza ; Triangolo dai lati di lunghezza diversa; Gamma di radiazioni a diversa lunghezza d'onda; Ultime Definizioni