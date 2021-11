La definizione e la soluzione di: Rende inutile un farmaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INEFFICACIA

Curiosità/Significato su: Rende inutile un farmaco agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per es., un abuso di droga, un farmaco o un altro trattamento), o di una condizione medica generale (per ...

Altre definizioni con rende; inutile; farmaco; Chi vi sale, prende potenti pugni; Un tipo da non prende re sul serio; rende nullo il servizio; Si prende per far diminuire la febbre; Una porta inutile da sfondare; inutile , vano; Parlarci... è inutile ; Un peso inutile che rallenta; Quella nera è usata in farmaco logia come revulsivo; Lo è un farmaco che irrita la cute; farmaco o rimedio contro la stipsi; farmaco che determina l'evacuazione;