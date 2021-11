La definizione e la soluzione di: Piega il collo a S quando vola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIRONE

Curiosità/Significato su: Piega il collo a S quando vola l'Italia vola ai quarti, su it.uefa.com, 18 giugno 2012. URL consultato il 19 giugno 2012. ^ Michele Weiss, Bum Bum Mario e l'Italia vola a Kiev, su it ...

Altre definizioni con piega; collo; quando; vola; piega re alla fine del rettilineo; Un gas impiega to in guerra; Tutti ancora da spiega re; Che si piega no facilmente; Ghiandolina del collo ; Al collo del birdwatcher; Quella di collo ... è pericolosa; Rovinoso tracollo finanziario; Si alza quando si fa un fuoco; È alta quando si rischia molto; E' piacevole arrivare quando si è cosi!; quando è doppio disorienta; Ai lati della tavola ta; Molte bianche sono da tavola ; La zona con Noto e Avola ; Louis trasvola tore; Ultime Definizioni