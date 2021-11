La definizione e la soluzione di: Piazzetta davanti alla chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAGRATO

Curiosità/Significato su: Piazzetta davanti alla chiesa piccola Piazzetta Reale, costeggiata dal Palazzo Chiablese, e che dà accesso al relativo Palazzo Reale e al passaggio pedonale verso Piazzetta San Giovanni ...

La piazzetta veneziana; E' famosa la sua piazzetta ; Il davanti della barca; Fuggire davanti al pericolo; La coda davanti al botteghino; Prende gli studenti davanti a casa; Poco... sballa to; Non si presenta alla leva; Voluto dalla sorte; Un qualcosa d eccezionale... detto alla francese; Ogni chiesa ha il maggiore; Regola i rapporti tra Stato e chiesa ; San Pietro in __ la chiesa con il Mosè di Michelangelo; Un'arcata della chiesa ;