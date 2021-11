La definizione e la soluzione di: Nell orso c nella pecora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OR

Curiosità/Significato su: Nell orso c nella pecora Ursus arctos Linnaeus, 1758, detto semplicemente orso o anche orso bruno, è un mammifero appartenente alla famiglia Ursidae, diffuso in gran parte dell'Asia ...

Si versa nell e betoniere; Va nell a scia dei profumi; Risoluto nell operare; Lo spazio nell e mura da cui tiravano gli arcieri; Il percorso dell autobus; Invocazione ripetuta nel corso della messa; Svolge servizi di soccorso stradale; Un discorso di lode; Va nella scia dei profumi; nella portiera c nel cofano; È magnetico nella bussola; Sono uguali nella gentaglia; La pecora che fu il primo mammifero clonato; Lo è la carne di montone e di pecora ; Il tipo di carne ricavata dalla pecora ; Il mangiare erba della pecora ;