La definizione e la soluzione di: Leva per tappi a corona.

Soluzione 13 lettere : APRIBOTTIGLIE

Curiosità/Significato su: Leva per tappi a corona L'industria dei tappi in sughero per vini di pregio costituisce ancora oggi oltre il 70% del mercato mondiale del sughero, corrispondente a circa 15/20 miliardi ...

