L immagine apparente del Sole formata da aloni.

Soluzione 7 lettere : PARELIO

Curiosità/Significato su: L immagine apparente del Sole formata da aloni masse solari. Le galassie sono state categorizzate secondo la loro forma apparente (o morfologia visuale) in tre tipologie principali: ellittiche, a spirale ...

