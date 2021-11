La definizione e la soluzione di: Guida la Cina dal 2013. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : XI JINPING

Curiosità/Significato su: Guida la Cina dal 2013 persone, è il paese più popoloso al mondo. La Cina è una repubblica popolare in cui il potere è esercitato dal Partito Comunista Cinese (????? oppure ??) ...

Altre definizioni con guida; cina; 2013; Il partito che fu guida to da Giorgio Almirante; guida vano i mercenari; Assiste chi guida ; Si guida ...stando in piedi; Un attrezzo in officina ; Sigla della cina Popolare; La cucina con la moussaká e la feta; Vantano un'ottima cucina ; L'Andrea motociclista entrato in Ducati nel 2013 ; Noto singolo di Levante del 2013 ; L'eroe protagonista del film Man of steel del 2013 ; Ha vinto nel 2013 il titolo mondiale di Formula Uno; Ultime Definizioni