Grand _ Chromatique, brano per pianoforte di Liszt.

Soluzione 5 lettere : GALOP

Curiosità/Significato su: Grand _ Chromatique, brano per pianoforte di Liszt romantico. Uno dei grandi virtuosi del pianoforte di tutti i tempi, Franz Liszt iniziò la sua carriera pianistica a Vienna, dove studiò pianoforte con Carl Czerny ...

