La definizione e la soluzione di: Gelato con pezzetti di cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : STRACCIATELLA

Curiosità/Significato su: Gelato con pezzetti di cioccolato (barattolo) gelato alla vaniglia e cioccolato con pezzetti di cioccolato. Solo al supermercato 2013 - Magnum Chocolate (barattolo) gelato al cioccolato con pezzetti ...

Altre definizioni con gelato; pezzetti; cioccolato; Il gelato inglese; Lo si lecca solo se è gelato ; Canta Un gelato al limon; Un solido... gelato ; Un gioco tutto a pezzetti ni; Ridotto in pezzetti ; pezzetti no ligneo... molto veloce; Sono a pezzetti nel panettone; La pralina Ferrerò di cioccolato e nocciole; Roald: scrisse La fabbrica di cioccolato ; Nota barra di cioccolato dalla sezione triangolare; Per Ornella Vanoni va in coppia col cioccolato ; Ultime Definizioni