La definizione e la soluzione di: Lo dice chi chiama il cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : QUI

Curiosità/Significato su: Lo dice chi chiama il cane Voce principale: Leone il cane fifone. La prima stagione della serie animata Leone il cane fifone, composta da 13 episodi, è stata trasmessa negli Stati ...

Altre definizioni con dice; chiama; cane; Si dice di pessimo giocatore; Si dice di sforzi inutili; dice di esserlo chi non ha dubbi; Si dice di pessimi chirurghi; Il Comune, vicino a Sarzana, che fino al 2017 si chiama va Ortonovo; I Catanesi lo chiama no a Muntagna; Quelli marini si chiama no otarie; chiama ta in Tribunale; Una pedata del cane ; Un cane con il muso rincagnato; Quel che affiora d un pescecane ; Un cane di tutto rispetto;