La definizione e la soluzione di: Così sono le auto che fanno sentire i loro cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROMBANTI

Curiosità/Significato su: Cosi sono le auto che fanno sentire i loro cavalli colleghi mal tolleravano questa sua politica innovatrice: i risvolti si fecero infatti sentire in breve tempo. Horch si trovava ad essere spesso escluso ...

