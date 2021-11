La definizione e la soluzione di: Chiare e precise come le impressioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NETTE

Curiosità/Significato su: Chiare e precise come le impressioni con la musica: "impressioni", "improvvisazioni" e "composizioni". Impressioni sono i quadri nei quali resta ancora visibile l'impressione diretta della ...

Altre definizioni con chiare; precise; come; impressioni; Rendono chiare le notti; Un vino come il Garda chiare tto; Spizzicare, mangiucchiare ; chiare come l'avorio; . Permette precise diagnosi; Giustissime, precise ; precise allusioni; Permette precise diagnosi; Ceste che si portano come zaini; Posti in circolazione... come francobolli; Opera teatrale come La cantatrice calva; Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti; Famoso impressioni sta; Claude dell'impressioni smo; Claude, pittore impressioni sta; Giuseppe, pittore impressioni sta dell'800;