La definizione e la soluzione di: In certe auto è automatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMBIO

Curiosità/Significato su: In certe auto e automatico automatico (cambio robotizzato). Il cambio automatico si è molto diffuso negli Stati Uniti a partire dagli anni cinquanta, mentre la sua diffusione è ...

Lo sono certe cipolle; Lo sono certi enti e certe strade; La foggia di certe orecchie; Una sala di certe pasticcerie; Antonio: attore, regista e autore di gialli; Fraschini auto d epoca; L autore di Fontamara; Sigla da autotreni; Si innesta quello automatico; Permette la navigazione con il pilota automatico; Nelle auto col cambio automatico ne manca uno; Se è automatico ... guida da solo;