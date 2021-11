La definizione e la soluzione di: Azzerare il computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RESETTARE

Curiosità/Significato su: Azzerare il computer tastiere il tasto Ctrl destro può essere assente. Nelle vecchie tastiere per telescriventi la pressione del tasto Control aveva l'effetto di azzerare il sesto ...

Altre definizioni con azzerare; computer; L'operazione per azzerare la memoria di un computer; Il cuore del computer sigla; Le lettere via computer ; Lo è un computer collegato in Internet; È collegata al computer ; Ultime Definizioni