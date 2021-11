La definizione e la soluzione di: Se è un altra, non c entra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STORIA

Curiosità/Significato su: Se e un altra, non c entra guerra" rimanda qui. Se stai cercando il film del 1959 diretto da Mario Monicelli, vedi La grande guerra. La prima guerra mondiale fu un conflitto che coinvolse ...

Altre definizioni con altra; entra; Sottile, delicata e scaltra ; Permettono d'agire per un'altra persona; Riscritta in un’altra lingua; Fare un'altra prova; Insenatura della America Centra le, sul Pacifico; Centra l Processing Unit; Un popolo dell'Italia centra le; Il nucleo centra le della Terra; Ultime Definizioni