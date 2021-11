La definizione e la soluzione di: Alimento diffuso nell Estremo Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOFU

Curiosità/Significato su: Alimento diffuso nell Estremo Oriente saraceno o miglio. Il miso di sola soia è detto Hatcho Miso. È diffuso in tutto l'estremo Oriente, soprattutto in Corea e Giappone, dove svolge un ruolo nutrizionale ...

