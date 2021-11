La definizione e la soluzione di: Si versa a favore del coniuge separato e dei figli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Curiosità/Significato su: Si versa a favore del coniuge separato e dei figli vitalizia è calcolata sia sull'aderente che sulla persona da lui designata (es. coniuge) e continua ad essere pagata finché uno dei due è in vita. In ...

Altre definizioni con versa; favore; coniuge; separato; figli; Attraversa l'Egitto; È famoso quello di versa illes; Gli avversa ri dei Conservatori inglesi; Le attraversa chi va in Svizzera; Mettere qualcuno in condizioni favore voli; Come il favore ggiatore esterno di un crimine; Condizioni di favore ... da nobili; favore vole circostanza; I parenti del coniuge ; La condizione dal decesso del coniuge ; Fare di qualcuno il proprio coniuge ; Un coniuge che non tradisce; Allontanato, separato ; Un comune separato dal lago di Como __ del Lario; Isolato, separato ; separato da molti chilometri; Sta per “figli o” nei cognomi scozzesi; Una delle figli e di Umberto II di Savoia; Accasare la figli a; __ Sorrenti: cantava figli delle stelle; Ultime Definizioni