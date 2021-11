La definizione e la soluzione di: Lo sono certi enti e certe strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STATALI

Curiosità/Significato su: Lo sono certi enti e certe strade ordinamenti di civil law, è un reato appartenente alla categoria di minore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati. In certi ordinamenti (ad esempio ...

