La definizione e la soluzione di: Serve per combattere una sostanza velenosa.

Soluzione 11 lettere : ANTITOSSINA

Curiosità/Significato su: Serve per combattere una sostanza velenosa battaglie e il sorrisetto compiaciuto nel flashback che lo mostra combattere al fianco di Spike, per tutta la durata della serie Vicious non è mai stato visto ...

Altre definizioni con serve; combattere; sostanza; velenosa; serve per far porcellane; Quella alimentare serve per conservare il cibo; serve dopo lo shampoo; Ornamento della giubba che serve anche come distintivo; Prepararsi a combattere ; combattere , battagliare; Hanno smesso di combattere ; Farmaci utilizzati per combattere il colesterolo alto; sostanza immunizzante; sostanza come il metano; sostanza dannosa per l'organismo; sostanza di cui solitamente si occupa lo skiman; Una pianta velenosa ; E' simile al prezzemolo, ma velenosa ; Ultime Definizioni