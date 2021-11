La definizione e la soluzione di: In questo modo comincia l'Eneide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EN

Curiosità/Significato su: In questo modo comincia l Eneide Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Eneide (disambigua). L'Eneide (in latino: Aeneis) è un poema epico della cultura latina scritto ...

Altre definizioni con questo; modo; comincia; eneide; Per molti è come questo ; Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole; Un quadratino di questo schema; Ogni consonante rappresenta questo tipo di suono; Iniziare le ostilità modo di dire; Sugo di carne e pomodo ro; Un modo di procedere delle barche a vela; modo indefinito dei verbi; Incomincia con un se; comincia re ad aver effetto, detto di leggi; comincia re... una canzone; Eppure comincia così; L’inizio dell' eneide ; La Sibilla citata nell'eneide ; Una nota locuzione dall'eneide : Parce __ lat; Nell'eneide è la moglie di Enea; Ultime Definizioni