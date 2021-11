La definizione e la soluzione di: Si ottiene sovrapponendo scatti diversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : FOTOMONTAGGIO

Curiosità/Significato su: Si ottiene sovrapponendo scatti diversi la distanza percorsa tra i due scatti è possibile elaborare queste immagini al fine di calcolare l'altezza dei diversi punti e costruire le linee di quota ...

