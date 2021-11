La definizione e la soluzione di: Un giorno in cifre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATA

Curiosità/Significato su: Un giorno in cifre 9999, in cui è presente un giorno palindromo. Per ricavare il giorno palindromo è sufficiente leggere da destra a sinistra le due coppie di cifre dell'anno ...

