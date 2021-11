La definizione e la soluzione di: La circolazione dei mezzi di pagamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONETARIA

Curiosità/Significato su: La circolazione dei mezzi di pagamento esentati dal pagamento della tassa di possesso, mentre in caso di utilizzo su strada dovrà essere versata la tassa forfettaria di circolazione (cosiddetto ...

Altre definizioni con circolazione; mezzi; pagamento; Togliere dalla circolazione ; Mandato fuori, posto in circolazione ; Tolti dalla circolazione ; Trattamento estetico per favorire la circolazione sanguigna; Prenota alberghi e mezzi di trasporto; I mezzi di trasporto più veloci; Scomodo o privo di mezzi ; Ricovero per automezzi ; Ha letti a pagamento ; L'ultima conclude il pagamento ; Chiamato a compiere una missione a pagamento ; Fa evitare... il pagamento dei diritti doganali;