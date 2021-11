La definizione e la soluzione di: Si fa per saggiare l'umore di una persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPROCCIO

Curiosità/Significato su: Si fa per saggiare l umore di una persona

Altre definizioni con saggiare; umore; persona; Prova per saggiare le proprie attitudini; saggiare con mano; Prova effettuata per saggiare le proprie attitudini; Notizia diffusa per saggiare l'opinione pubblica; Il rumore ggiare del ciocco che brucia; Lo è il pessimo umore ; Sprizzano... buon umore ; Il rumore della pendola; La seconda persona della Trinità; L'animale al quale si paragona una persona maligna e malvagia; persona qualunque; Permettono d'agire per un'altra persona