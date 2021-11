La definizione e la soluzione di: Un lucido tessuto di cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Curiosità/Significato su: Un lucido tessuto di cotone Gossypium. La sua tessitura ha origine nella preistoria: frammenti di tessuto di cotone risalenti al V millennio a.C. sono stati rinvenuti nella Civiltà ...

19 Un tessuto pieghettato; tessuto per accappatoi; Detto di tessuto avente due diritti diversi l'uno dall'altro; Robusto tessuto di lana; Il cotone idrofilo; Quello di cotone serve per struccarsi; Tessuto di cotone usato per la tappezzeria l'abbigliamento; Tessuto di cotone per prendisole e grembiuli;