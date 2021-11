La definizione e la soluzione di: L'arbusto per la tapioca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANIOCA

Curiosità/Significato su: L arbusto per la tapioca settore primario. I fertili terreni alluvionali rendono la Thailandia primo esportatore di tapioca al mondo, secondo esportatore di riso e di caucciù, al ...

