La definizione e la soluzione di: Un gas impiegato in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NERVINO

Curiosità/Significato su: Un gas impiegato in guerra cloroetano, più noto come iprite, è uno dei gas impiegati per la guerra chimica; è conosciuto anche come gas mostarda per il suo caratteristico odore. Chimicamente ...

È impiegato come combustibile e refrigerante; Lo percepisce l'impiegato ; Aggettivo impiegato come sinonimo di europoide; Un acido impiegato in preparati farmaceutici e fertilizzanti; La guerra degli Inglesi; Storica battaglia della guerra d'Eritrea 1895; Divise l'Italia durante l'ultima guerra ; Erano piccole e velocissime unità da guerra ;