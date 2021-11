La definizione e la soluzione di: Espressione latina usata nel passato per... è permesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LICET

Curiosità/Significato su: Espressione latina usata nel passato per... e permesso ipotetico latino Proposizione concessiva latina Proposizione consecutiva latina Proposizione finale latina Proposizione infinitiva latina Proposizione ...

