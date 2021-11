La definizione e la soluzione di: La consorte di Vittorio Emanuele di Savoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MARINA DORIA

Curiosità/Significato su: La consorte di Vittorio Emanuele di Savoia Vittorio Emanuele di Savoia (Vittorio Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria; Napoli, 12 febbraio 1937) ...

