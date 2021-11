La definizione e la soluzione di: Chino con la faccia a terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRONO

Curiosità/Significato su: Chino con la faccia a terra chino in origine era fatto per essere semplice, duraturo e comodo da portare per i soldati; l'uso di colori di tonalità simili a quelle della terra preluse ...

Altre definizioni con chino; faccia; terra; Sedie con il baldacchino ; E’ nel centro di Pechino ; Nata a Pechino il 31 marzo 1982, la regista ha diretto “Nomadland , film vincitore di tre Oscar quest’anno; Forchino della pelle; _-à-__ = faccia a faccia ; Buon... vi faccia ; Chini, a faccia in giù; Può esserlo una lezione faccia a faccia ; La dea della terra ; Un terra zzino con finestra; La terra è il più noto; Le storiche spedizioni in terra santa; Ultime Definizioni